Mediaset, Zazzaroni: “Lo scontro diretto non deciderà niente, Napoli in media Scudetto”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Pressing', trasmissione in onda sui canali Mediaset: “Sono rimasto sorpreso dal secondo tempo. Il primo tempo era stato ottimo al di là dell’errore soprattutto di Rrahmani.

Il problema serio sono le ultime 4 partite, 3 punti su 12 e deve ripartire anche se resta in media Scudetto e per me non è assolutamente finita. Io non sono uno da 0-0, mai, ma non è decisivo lo scontro diretto”.