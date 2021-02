Meglio il 4-3-3? Del Genio: "Ma avete visto la gara col Parma o solo il risultato?"

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato sui benefici del 4-3-3: "Tutti quelli che dicono questa cosa col Parma forse hanno visto il risultato e non la partita, che posso dire. Ad un certo punto per la prima volta è passato al 5-4-1, cosa non accaduta neanche contro il Barcellona o la Juventus. Ieri col 4-3-3 ha avuto la sensazione proprio di non tenere in mano il centrocampo, ci può anche stare ma che prospettive ci sono se ad ogni vantaggio si gestisce con 7 difensori, 5 dietro più due mediani. Così si fanno 2 palle gol a partita e non prendi gol solo perché il Parma non ha attaccanti".