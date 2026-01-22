Podcast Mercato a saldo zero? Paganini: "Si chiarisca la regola! Come si può cambiare di netto?"

vedi letture

Il giornalista Paolo Paganini è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, nel pomeriggio di Maracanà.

Una cura parziale per il calcio italiano potrebbe essere quella di importare dall'estero gli allenatori? "Il problema è che ormai anche a livello di Nazionale siamo ridotti a giocarci ai play-off per andare al Mondiale. Ricordo che due anni fa il Lecce ha vinto la Primavera con tutti stranieri per dire. Per quanto riguarda gli allenatori in realtà tutto dipende da che giocatori hanno a disposizione. È vero che in Premier vanno ad un altro ritmo, ma perché lì hanno dei budget sconfinati".

Che ne pensi del mercato a saldo zero del Napoli e delle possibili mosse di mercato degli azzurri? "Per quanto riguarda la regola del mercato a saldo zero del Napoli sono un po' sorpreso. Se in estate hanno preso così tanti giocatori senza cedere quasi nessuno mi risulta strano che in pochi mesi le cose siano cambiate così di netto. Sono regole che dovrebbero essere chiarite. Passando al resto, Lang dovrebbe andare al Galatasaray, anche se in prestito con diritto di riscatto. Come sostituto si sta pensando a Giovane