Ultim'ora Lucca-Nottingham, ci siamo! Romano: "Here we go! Riscatto altissimo, cifre e dettagli"

Lorenzo Lucca al Nottingham Forest, ora ci siamo davvero. L'operazione si è sbloccata negli ultimi minuti e adesso va soltanto finalizzata. Le ultime arrivano direttamente dall'esperto di mercato Fabrizio Romano:

"Lorenzo Lucca, pronto a raggiungere il Nottingham Forest in prestito dal Napoli. 1 milione di euro di prestito più una clausola di opzione di acquisto NON obbligatoria per un pacchetto fino a 40 milioni di euro. Visite mediche già programmate. Lucca, pronto a viaggiare stasera in Inghilterra per unirsi a Forest perché oggi si sono svolti contatti positivi con il suo agente Riso".