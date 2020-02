Mercato estivo senza registi, Hysaj conferma: "Servivano giocatori come Demme e Lobtotka"

Nella sua intervista a Sky Sport, il terzino del Napoli, Elseid Hysaj, ha parlato anche dei nuovi arrivati di gennaio e di un obiettivo per la prossima estate: "Lobotka e Demme sono fortissimi, hanno qualità e sostanza e ci daranno una grande mano. Sono bravi a coprire il campo e ci servivano giocatori come loro". Conferma, quella del terzino albanese, sulla necessità del Napoli di avere in organico anche dei registi che in estate non erano arrivati.