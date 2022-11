Meret in mixed: "Dura contro un saltatore come Van Dijk, ma resta una grande prestazione"

"Non è facile contrastare gente come Van Dijk in area di rigore. Forse potevamo fare meglio, resta la grande prestazione".

© foto di www.imagephotoagency.it

Alex Meret, portiere del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Canale 21 nella mixed zone di Anfield dopo la sconfitta contro il Liverpool: "Sui due gol c'è stata un po' di disattenzione, loro hanno degli ottimi saltatori. Non è facile contrastare gente come Van Dijk in area di rigore. Forse potevamo fare meglio, resta la grande prestazione. Lo sapevamo che in questo stadio era difficile. Abbiamo sempre cercato di gicare la palla. E' una sconfitta che comunque ci fa poco male, dobbiamo pensare a ripartire già dalla prossima partita".

Dove potete arrivare in Champions? "Chiunque affrontereom sarà una grandissima squadra, dobbiamo provare a continuare a fare il nostro calcio, come stiamo facendo in queste partite. Dove possiamo arrivare non lo so, ma se continuiamo così potremo toglierci delle grandi soddisfazioni".

Cosa si può imparare dagli ultimi 15 minuti? "Che contro queste grandi squadre non si può mai calare l'attenzione. Sui due episodi abbiamo preso 2 gol che potevamo evitare. Però, come ho già detto, la sconfitta fa poco male e pensiamo alla prossima".