Mertens punzecchia Sarri: "Gli vorrei domandare se è più bello vincere lo Scudetto a Napoli o Torino..."

Dries Mertens punzecchia Maurizio Sarri. L'attaccante belga ha parlato così ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Sarri alla Juve? Io ero molto felice per Sarri, ha vinto l'Europa League. A me ha dato sempre tanto, ho guardato il calcio in maniera diversa grazie a lui e lo stimo tanto. Devo dire la verità mi dispiace, ha sempre parlato bene di Napoli ed andare lì è una scelta sua, ma non tocca a me parlare di queste cose, ora è un avversario ma spero che venga ancora qui a salutarci nello spogliatoio.



Sogno Scudetto? Sicuramente sarebbe bello vincerlo a Napoli, quello sarebbe il bello! Parlando di Sarri, vorrei domandare a lui se sia più bello vincerlo alla Juve o al Napoli, vorrei sapere la sua risposta.