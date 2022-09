Milan favorito per lo Scudetto? Gullit: "No, ci metto il Napoli perché ha un gioco fantastico!"

Il Milan è favorito per il bis in A? Non secondo Ruud Gullit, uno che il cuore rossonero ce l'ha eccome.

Il Milan è favorito per il bis in A? Non secondo Ruud Gullit, uno che il cuore rossonero ce l'ha eccome. L'ex attaccante si è espresso così ai taccuini de La Gazzetta dello Sport: "Il mio favorito per adesso è il Napoli: gioca in modo fantastico. È una squadra organizzata, ma lascia esprimere pure la fantasia individuale. Però anche il Milan è su quel livello. La Juve è in crisi, vediamo se la risolverà in tempi brevi. L’Inter ha ampi margini di crescita. Occhio anche a Roma e Atalanta".