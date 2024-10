Milan, Fonseca a Dazn: "Dura subendo gol al 5'. Nessuno vince o perde lo Scudetto dopo 9 gare"

Il tecnico del Milan Paulo Fonseca è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare il ko contro il Napoli.

Sull'approccio alla partita

"Devo dire che sono sempre responsabile per quel che succede in campo. Abbiamo sempre commesso errori in tutti i gol che subiamo in tutte le partite. Non è facile giocare subendo un gol dopo 5 minuti. Guardando la partita devo dire che la squadra ha avuto una buona reazione, abbiamo giocato un calcio molto positivo con qualità, abbiamo creato occasioni contro una squadra che si abbassa come il Napoli".

L'obiettivo è sempre lo scudetto?

"Io non posso dire il contrario dopo aver visto come abbiamo giocato e risposto dopo un momento difficile. Dopo aver visto quanto abbiamo creato e quanto siamo stati uniti. Non ricordo nessuna squadra vincere il campionato dopo nove partite, non ricordo nessuna squadra perdere il campionato dopo nove partite. L'obiettivo è fare bene e ottenere risultati per entrare in corsa nella lotta al titolo".

Milan a cui manca sempre qualcosa, sia davanti che dietro

"La mia preoccupazione è che abbiamo preso dei gol che non possiamo prendere contro una squadra come il Napoli. Noi però abbiamo cercato il gol, abbiamo creato. Nelle ultime decisioni dobbiamo migliorare, ma la squadra ha avuto sempre il gioco, abbiamo recuperato tante palle, non abbiamo lasciato il Napoli uscire. Non abbiamo saputo sfruttare le opportunità che abbiamo creato".