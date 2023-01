Milan, Giroud: "Persa solidità, prima era la nostra forza. Subivamo pochi gol"

"Proviamo a stare uniti, abbiamo l'opportunità di rialzare il livello nel derby con l'Inter".

Olivier Giroud, attaccante del Milan, dopo la pesantissima sconfitta in casa contro il Sassuolo è intervenuto al microfono di Dazn: "E' un momento difficile, ma dobbiamo rimanere uniti. Abbiamo il sostegno dei tifosi, l'abbiamo visto, vogliamo dare tutto in campo per loro perché meritano di più. In questo momento ho la sensazione che tutte le cose non vanno nel verso giusto. Dobbiamo fare di più, lavorare di più, essere più concentrati. Ci gira tutto storto. Il nostro atteggiamento è buono, vogliamo fare bene ma non è abbastanza. Quando subiamo un attacco dell'altra squadra andiamo tutti in difficoltà, bisogna difendere di squadra. Abbiamo perso solidità, che era la nostra forza l'anno scorso, subivamo pochi gol. Non voglio parlare dei calciatori che mancano, ma conta anche quello. Chi gioca però deve fare di più, anche io. Proviamo a stare uniti, abbiamo l'opportunità di rialzare il livello nel derby con l'Inter. Poi c'è ancora la Champions League e spero che faremo meglio rispetto ad ora".