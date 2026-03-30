Milan, prosegue il periodo nero di Pulisic: "So che prima o poi la palla entrerà"

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L’esterno ha raccontato il momento complicato che sta attraversando sotto porta, sia con il Milan (prossimo avversario del Napoli) che con la Nazionale.

La pesante sconfitta degli Stati Uniti contro il Belgio (5-2) non lascia segni soltanto nel risultato, ma anche nelle parole e nelle sensazioni di Christian Pulisic. Intervistato da The Athletic, l’esterno ha raccontato il momento complicato che sta attraversando sotto porta, sia con il Milan (prossimo avversario del Napoli) che con la Nazionale.

Nonostante le difficoltà, però, lo statunitense resta fiducioso:

“Devo essere più freddo in quei momenti. È un periodo difficile, ma mi sento bene fisicamente e continuo a creare occasioni. Devo solo restare positivo. So che prima o poi la palla entrerà, anche in modo fortunoso, e allora tutto cambierà. Non mi faccio prendere dal panico: meglio adesso che in estate. Le cose cambieranno”.