Scudetto? Iannicelli: "Fare il necessario e il possibile con una sfiziosa suggestione"

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"In genere quando sei di fronte ad una grande impresa devi dividerla in tre frammenti".

Nel corso di 'Campania Sport' su Canale 21, il giornalita Peppe Iannicelli ha parlato della lotta scudetto: "In genere quando sei di fronte ad una grande impresa devi dividerla in tre frammenti. Ed il consiglio è: comincia a fare il necessario, cioè battere il Milan. Perché se non batti il Milan, quale che sia il risultato che sarà maturato nella sfida tra Inter e Roma, la storia è completamente finita.

Poi facendo il necessario scoprirai che puoi fare il possibile e magari infilare la sequenza delle vittorie contro Parma, Lazio, Cremonese. A quel punto, avendo fatto il necessario e il possibile, si aprono gli orizzonti dell'impossibile e cioè chiudere la sequenza delle ultime quattro partite del campionato con quattro vittorie, con Bologna, Pisa... E guarda che sfiziosa suggestione, avendo il Napoli vinto il terzo scudetto ad Udine potrebbe, chissà, nella notte del 24 maggio o giù di lì, a seconda di quando si giocherà la gara, magari vincere il tricolore contro l'Udinese allo Stadio Diego Armando Maradona".