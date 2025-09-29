Milan, Pulisic a DAZN: "Incredibile come abbiamo difeso dopo il rosso"

Christian Pulisic, attaccante del Milan e autore di un assist e un gol contro il Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta per 2-1 sugli azzurri: "Incredibile il sacrificio che abbiamo fatto, anche come abbiamo difeso dopo il rosso. Top. Anche il mister ha fatto molto bene per tirare fuori il meglio da ogni giocatore. Con Modric e Rabiot abbiamo molta qualità e lo dimostriamo sul campo”.

