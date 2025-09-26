Milan, Rabiot: "Col Napoli non sarà già decisiva per lo Scudetto"
"Milan-Napoli è già una partita scudetto? Scudetto no, è solo l’inizio, il campionato è lungo. È una partita per dimostrare e far vedere a che punto siamo come squadra. Ma non dirà se vinceremo o non vinceremo il campionato". Lo ha detto Adrien Rabiot nella sua intervista che si legge questa mattina sul Corriere dello Sport. Il francese sarà osservato speciale domenica sera a Milano.
Su Allegri dice: "È un allenatore forte e ci sono giocatori di qualità, siamo anche solidi. Dobbiamo continuare a lavorare, ma sto vedendo un Milan di qualità con tanti giovani che hanno voglia di lavorare e giocatori esperti che li possono accompagnare. Stiamo creando un bel gruppo". E ancora: "Se abbiamo il miglior centrocampo? Sicuramente è di un grandissimo livello. Poi ci sono squadre come Inter, Juventus e Napoli che hanno qualità, ma noi ci concentreremo su noi stessi senza guardare le altre squadre. Più avanti vedremo dove saremo, per ora sono felice di ciò che sto vedendo".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Milan
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro