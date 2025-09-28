Milan, Saelemaekers a DAZN: "Stagione è ancora molto lunga, vediamo alla fine dove saremo"

Alexis Saelemaekers, centrocampista del Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta per 2-1 sul Napoli: "Dal primo giorno abbiamo ritrovato una famiglia unita, oggi lo abbiamo dimostrato fino alla fine anche chi è entrato e siamo molto contenti.

Provo sempre a dare il massimo sul campo, penso che la gente lo veda però la squadra viene prima di tutto. La stagione è ancora molto lunga, vedremo alla fine del campionato dove saremo".