Milan salvato da Maignan, Pioli lo esalta: "È stato il migliore in campo"

La parata di Mike Maignan sul colpo di testa Cabral sullo 0-0 è stata determinante per la vittoria rossonera contro la Fiorentina.

Stefano Pioli in conferenza stampa esalta la prestazione di Mike Maignan, la cui parata sul colpo di testa di Cabral sullo 0-0 è stata determinante per la vittoria rossonera contro la Fiorentina: "Maignan è stato il migliore in campo, era l'unico giocatore non pressato. Il fatto di non prendere gol è la nostra dedizione ad essere attenti e a non mollare mai".