Milan, Walker a Dazn: "Al Maradona se non parti al 100% la paghi!"

vedi letture

Nel prepartita di Napoli-Milan ai microfoni di DAZNè intervenuto il difensore rossonero Kyle Walker: “Dobbiamo avere la mentalità giusta per vincere, il Milan è un grande club e dobbiamo provare a farlo perché mancano soltanto nove partite alla fine del campionato. L'approccio deve essere il migliore fin dall'inizio, questo è uno stadio non facile dove puoi pagare se non parti al cento per cento".