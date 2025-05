Milanese boccia Olivera centrale: "Soffre i centravanti, specie se il Napoli si abbassa"

Mauro Milanese, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Sulla carta l’impegno più difficile ce l’ha l’Inter. Il Parma non deve fare per forza risultato pieno, dipende anche dalle altre. Il Napoli ha il destino nelle sue mani, ma mi auguro che il Napoli vinca lo scudetto come l’Inter che vinca la Coppa Campioni. Olivera? Meglio da terzino, al massimo lo vedo come braccetto, ma a quattro non proprio. Può soffrire i centravanti avversari soprattutto quando il Napoli va in vantaggio e si abbassa un po’. C’è più pressione per chi non deve retrocedere anzichè per chi deve vincere lo scudetto.

La mia esperienza a Napoli? A Napoli son stato benissimo, mi piaceva il tifo e mi piaceva la pressione che c’era intorno al calcio. Mi esaltava avere lo stadio pieno, però ho visto anche gente piangere tra primo e secondo tempo quando le cose andavano male. Il tifo è passionale e pesante contemporaneamente. Mi esaltava il fatto di ricevere di più di ciò che davo in campo. Sarei rimasto volentieri a Napoli, per ogni calciatore sarebbe necessario fare almeno un anno a Napoli. Il mio goal al Verona? Pensai ‘o la tiro in curva o la tengo bassa’, diciamo che mi andò bene perchè la palla si infilò all’angolino. Quel boato dello stadio è stato il più grosso rumore sentito nella mia carriera calcistica”.