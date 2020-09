Milik-Roma, Di Marzio: "Ad oggi per il Napoli è una fregatura, si cercherà un'altra soluzione"

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato, ha dato le ultime di mercato ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi sugli intrecci di mercato che riguardano anche il Napoli: "La fregatura del mercato? No, nessuno, magari si valutano sempre alla fine. Ad oggi possiamo dire il Napoli con Milik, aveva preso 25 mln per un giocatore in scadenza, nel momento in cui non è andato alla Roma si ritrova con il riwschio di restare fuori lista. Ora si cercherà un'altra soluzione entro il cinque di ottobre per evitare una fregatura completa".