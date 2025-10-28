Milinkovic-Savic a Dazn: "Rigore parato? Non so come faccio, è una cosa che ho dentro"

Vanja Milikovic-Savic, portiere del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta di misura sul Lecce nella quale è stato decisivo respingendo il tiro dal dischetto di Camarda sullo 0-0: "Il rigore parato? Puoi analizzare quanto vuoi però alla fine è un attimo, è una cosa che hai dentro: non so cosa è che mi spinge da una parte o dall'altra".

