Ministro Abodi chiede aiuto UEFA per gli stadi: "Con Euro2032 premi l'Italia che ha bisogno di fare"

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - MILANO, 19 MAG - "Mi auguro che l'Uefa premi una Nazione che ha bisogno di fare come l'Italia e non chi ha già fatto. Il nostro Paese in passato ha già dimostrato, come con Expo, di saper lavorare bene quando c'è una scadenza. Se tutto andrà bene avremo nove anni per rispettare gli impegni". Così il ministro per lo Sport e Giovani, Andrea Abodi, intervenendo da remoto all'evento 'Salute Direzione Nord' sulla candidatura dell'Italia come Paese ospitante dei campionati europei di calcio del 2032. (ANSA).