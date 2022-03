Ministro dello sport russo: "Esclusione dagli sport atto discriminatorio. Ci difenderemo"

"Difenderemo le nostre posizioni e proteggeremo gli interessi degli atleti russi e il loro diritto a partecipare alle competizioni".

In giornata Mosca ha ospitato la riunione finale del collegio del Ministero dello Sport della Federazione Russa. Fra gli argomenti trattati l'esclusione della Russia dalle competizioni internazionali e la raccomandazione del Comitato Esecutivo del CIO di impedire agli atleti russi di partecipare ai grandi tornei. In merito, il ministro dello sport Oleg Matytsin ha dichiarato: "Tutti capiscono che lo sviluppo dello sport mondiale è impossibile senza la Russia. Analizzeremo le prese di posizione di FIFA e UEFA, valutare le basi legali per prendere una decisione. E dopo, faremo tutto il possibile per proteggere i nostri interessi. Malytsin ha poi aggiunto: "Difenderemo le nostre posizioni e proteggeremo gli interessi degli atleti russi e il loro diritto a partecipare alle competizioni, perché, dal nostro punto di vista, il principio di base dell'Olimpismo è stato violato: si tratta di pari diritti per gli atleti, non discriminazione a livello politico e motivi nazionali".