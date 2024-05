Ministro Sport: "Tante società fallite, chi è inadempiente compra giocatori…”

"Senza mancare di rispetto alla Covisoc, questa non garantisce la terzietà. Tanto più nell'autonomia deve esserci separazione dei poteri, che deve essere garantita, e che il sistema sportivo non riesce a garantire". Lo dice Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, che nel corso del seminario "Violenze negli stadi e relative sanzioni", presso l'università di Tor Vergata, è tornato a parlare dell'Authority di controllo sui bilanci dei club professionistici che il Governo sta per varare.

"Negli ultimi anni abbiamo avuto tante società fallite; una buona occasione per il Governo di occuparsi della materia. Oltre al rispetto dell'equa competizione. Non possiamo immaginare che un inadempimento degli oneri fiscali permetta a un club di acquisire un calciatore e un altro, invece, sia costretto a fare un acquisto in meno. Questo incide sulla credibilità del settore".