Minotti teme il Granada: "Squadra ostica e in ascesa, Napoli non è stato fortunato!"

Lorenzo Minotti, ex difensore e commentatore tecnico per Sky Sport, ha parlato del sorteggio d'Europa League ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Penso che a Gattuso e la sua squadra non sia andata bene, non sono stati fortunati. Il Granada è un avversario molto ostico e in ascesa adesso dopo un periodo complicato. Non è mai semplice, inoltre, giocare contro le squadre spagnole in Europa".