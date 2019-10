Mirabelli: "Ancelotti al Milan, qualche colloquio c'era stato. Callejon? Sì, lo volevamo..."

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Mi auguro che il Napoli possa vincere lo scudetto. In questo momento vedo un duello tra Juve e Inter per lo scudetto, più vicino a loro vedo un'Atalanta che rischia di migliorare il quarto posto dell'anno scorso, e poi tutte le altre, compreso il Napoli. Oggi i napoletani sono scontenti, ma devono essere felici perché De Laurentiis sta facendo un ottimo percorso. Era l'antagonista principale della Juve e per poco non è riuscita a superarla, ma le cose cambiano. Ci sono squadre come l'Inter che si sono rinforzate e l'Atalanta che non è più una sorpresa".

Ha pensato ad Ancelotti per il Milan? "Un pensiero e qualche colloquio erano stati fatti, sì".

Avevate messo in piedi lo scambio Suso-Callejon? "Noi volevamo all'epoca anche Callejon, ma non era nostra intenzione cedere Suso, anche perché gli avevamo rinnovato il contratto. Suso aveva sempre estimatori".

Il Napoli voleva Donnarumma? "Non ho mai ricevuto telefonate da club italiani per Donnarumma".