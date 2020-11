Mirabelli: "Non sento Gattuso da un po', fa fatica a stare al telefono perché pensa solo al lavoro"

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, ha parlato di Rino Gattuso e non solo nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Credo che Gattuso sappia che la sua squadra può giocare sia con il 4-2-3-1 che con il 4-3-3 e si muoverà di conseguenza. Non sta solo ed esclusivamente su un modulo, sui numeri, ma guarda molto all'avversario. Se vedrete che la squadra giocherà una volta 4-3-3 e due volte 4-2-3-1 non pensate che ci sia confusione, ma solo la capacità di saper sfruttare due moduli diversi in base al rivale da battere. Non è vero che il Napoli non ha ancora trovato un modo di giocare, ci sarà semplicemente alternanza".

CONTATTI CON RINO - "Non sento Gattuso da un po' di tempo, non riesce a stare dietro a nulla se non al Napoli. Veramente fa fatica a stare al telefono, perché non è solo quando ci si allena o quando si gioca. E' uno che prepara tutti i dettagli, fa il suo lavoro per 24 ore al giorno, è molto meticoloso".