Mirra: "Osservando le altre, dico che solo il Napoli può perdere lo Scudetto"

Vincenzo Mirra, ex calciatore tra le altre di Lazio ed Empoli, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radiosei parlando della situazione dei biancocelesti e delle altre squadre di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni: "Mi aspetto che la Lazio possa lottare per i primi posti in Europa. Mi aspetto molto da Sarri. Osservando le altre, il Napoli può solo perdere lo scudetto. Le altre big si stanno rinforzando, ma con tanti innesti hai bisogno di tempo. Non avendo le coppe europee, Lazio e Milan possono fare bene. La Lazio può essere la sorpresa del campionato. Sarà una serie A con tante sorprese. Se il Como fa in innesto importante in difesa può avere un ruolo importante".

Poi ha aggiunto: "Lotito da 21 anni alla Lazio? Fece bene a salvare la Lazio, dando seguito alla storia. Da lui mi sarei aspettato una crescita. Non mi riferisco solo ai soldi. Lotito dovrebbe creare una struttura giovanile importante. Basti pensare a quanto ottenuto da realtà come Atalanta e Roma. Penso anche allo scouting, guardando come sta crescendo con il Bologna. Pensate al lavoro di Sartori. Il suo lavoro coniuga risultati e plusvalenze. Da Lotito mi sarei aspettato questo".