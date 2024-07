Modena, Gagno sulla Coppa Italia al Maradona: "Sarà una gara emozionante"

Il Napoli di Antonio Conte esordirà il 10 agosto in Coppa Italia contro il Modena. Ne ha parlato il portiere dei canarini, Riccardo Gagno, direttamente dal ritiro a Trc Modena: "Stiamo completando la rosa, stiamo lavorando tanto e bene. Bisogna continuare su questa strada. Pedro Mendes? Ci abbiamo giocato contro l’anno scorso e due anni fa, a me è sempre piaciuto. La società sta dando una impronta importante sul mercato, come anche in passato. Ogni anno si cerca di mettere qualcosina in più per migliorare e fare uno step ulteriore. Noi pensiamo a lavorare e i risultati verranno di conseguenza”.

"Coppa Italia al Maradona? Sicuramente sarà una partita emozionante, ma che sia Napoli, Frosinone o altre, non cambia niente. Manca ancora molto, sono più concentrato sull’allenamento di oggi. Tra i derby che invece attendo c’è quello con la Reggiana perché devo ancora vincerne uno con questa maglia, ho voglia di riscatto, penso valga un po’ per tutti dopo il ko dello scorso anno al ritorno. Però, sarà importante come tutte le altre partite”, riportano i colleghi di Calciomodena.it