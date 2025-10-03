Marolda: "Per avere un grande De Bruyne, abbiamo avuto il peggior McTominay"

"Questa partita dava molta preoccupazione, però il Napoli se l'è cavata benissimo". Era importante vincere. Queste le dichiarazioni di Ciccio Marolda nella puntata di ‘Giochiamo d’Anticipo' su 11 Televomero: "Io avevo sollevato un problema De Bruyne, ma mai mettendo in discussione il calciatore, sarei stato un cretino! Però è vero anche che un problema tattico c'è nel Napoli con questo centrocampo.

Con lo Sporting ne abbiamo avuto la dimostrazione: per avere un grande De Bruyne, abbiamo avuto il peggior McTominay possibile. Il Napoli, così come sta, non può giocare. Anche a me piacerebbe vederli insieme: immagina il De Bruyne di ieri ed il McTominay dell'anno scorso cosa farebbero. Mai criticare un fuoriclasse? Finita la partita di pallone si deve discutere, chiaramente con civiltà.

Io vedo nel futuro del Napoli il 4-3-3 e Conte deciderà chi esce. Ieri De Bruyne che porta palla e si è inserito sembrava il McTominay dell'anno scorso. "Non puoi prescindere dai due mediani, Lobotka e Anguissa ma, quando ci sarà la Coppa d'Africa servirà il 4-3-3. Napoli-Genoa è una partita già finita, ancor prima di cominciare".