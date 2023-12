Moggi: “Sarebbe stato più sportivo parlare della bellezza dell’Inter anziché contestare l’arbitro”

Luciano Moggi, ex amministratore delegato della Juventus, ha parlato a Radio Bianconera

Luciano Moggi, ex amministratore delegato della Juventus, ha parlato a Radio Bianconera: “La sfida con il Napoli? Il Napoli non è da affrontare a cuor leggero. Non ha il miglior Osimhen e in difesa lascia un po’ a desiderare, soprattutto dopo la cessione di Kim. Poi c’è stata una mania di portare avanti dei discorsi sull’arbitro.

Credo che dopo la partita contro l’Inter sarebbe stato più sportivo da parte del Napoli parlare della bellezza del gioco dell’Inter: una squadra che ha l’attacco e il centrocampo migliore del campionato. Nello sport ci stanno gli sconfitti e non bisogna parlare dell’arbitro. Un gol bello come quello di Calhanoglu sarebbe da applaudire, non certo da contestare”.