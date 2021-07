Moggi: "Spalletti ha un solo difetto. L'Italia ha gia vinto, vi spiego"

Nel corso di ‘Radio Goal’, Luciano Moggi, ex dirigente di Napoli e Juventus, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “L'Italia ha già vinto l'Europeo, vi spiego il motivo. Non capisco come faccia una Nazione come l'Inghilterra che si è tolta dall’Europa con la Brexit possa vincere l’Europeo. Noi anche arrivando secondi è come se fossimo arrivati primi.

Mancini è stato bravissimo. Ho sempre sostenuto la tesi che divertendosi non si fatica e si può vincere anche dove sembra impossibile. Il ct ha attuato questa tattica e ha anche fatto capire ai giocatori che si può andare a rischiare senza avere nulla da perdere, infatti è facile fare meglio di quello che hanno i suoi predecessori. Quindi l’Italia scende in campo senza avere la paura di perdere e con delle certezze anche di vincere, e fanno quindi quello che in casi normali non gli riuscirebbe di fare. E’ quello che io chiamo l’incoscienza del coraggio, la prima che è prerogativa dei giovani e il coraggio che viene impresso dall’allenatore. Anche la presenza di Vialli, che è un grande uomo che emana simpatia, è determinante per l’unità dello spogliatoio grande componente di questa Nazionale.

Spalletti? E' un mio corregionale, gli auguro buona fortuna. La difficoltà del Napoli non è l’avversario ma il suo presidente. Se De Laurentiis andrà d’accordo con l’allenatore credo che il Napoli possa fare molto bene e auguro ai tifosi del Napoli di lottare per vincere qualcosa. Se invece accade quello che è successo con Ancelotti e Gattuso, il discorso resta un po’ difficile. Spalletti lo conosciamo tutti, ha pagato anche cose che non erano di sua pertinenza. E’ un buon allenatore ha solo un difetto di essere un po’ ombroso ed esserlo nel Napoli con De Laurentiis significa avere poca voce”.