Moggi: "Spalletti non mi è piaciuto, ha sbagliato i cambi. Kvaratskhelia diventerà grande"

Luciano Moggi, dirigente sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal: “Napoli? Non mi è piaciuto Spalletti, ha sbagliato i cambi. Mertens in questa squadra non si può mai togliere, ha delle qualità per fare altri 2 anni, il Napoli deve rinnovarlo. Spalletti ha perso un campionato con la squadra più forte. Kvaratskhelia è bravo, ha tutto per diventare un gran giocatore. Simeone? A me è sempre piaciuto, ha qualità per diventare un gran centravanti".