Moggi: "Vogliono fare le scarpe a Marotta come fecero con me. E' diventato scomodo"

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“Vogliono fare le scarpe a Marotta”. Lo ha detto l'ex dirigente di Napoli e Juve, Luciano Moggi, intervenuto a Libero.

Perché?

“Perché è il più bravo. Hanno fatto lo stesso con me: dicevano che ero il dirigente migliore del mondo, che con me si vinceva, e intanto mi stavano facendo fuori. Ero diventato scomodo”.

Ma chi è che vuole fare le scarpe a Marotta?

“Eh, questo non lo deve chiedere a me. Le faccio solo notare le analogie col mio caso. Marotta è uno che sa costruire le squadre, conosce a memoria il calcio, è uno che sa dirigere, viene osannato. In questo calcio mediocre, distrutto nel 2006, i presidenti e i dirigenti capaci si contano sulle dita di una mano, le cito De Laurentiis e Percassi. E poi mi scusi: che interesse avrei, io, a difendere l’Inter?”.