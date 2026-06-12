Trevisani sul momento del Milan: "Follia! RedBird non ha capito che il calcio non è l'NBA"

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Milan, Trevisani attacca RedBird: gestione confusa e futuro ancora da definire.

Il Milan si trova davanti alla necessità di ripartire dopo una stagione ben lontana dalle aspettative della società e dei tifosi. I risultati deludenti hanno spinto la proprietà a una profonda analisi interna, con l’obiettivo di individuare le soluzioni migliori per costruire un percorso più solido e ambizioso.

Riccardo Trevisani, giornalista ed opinionista, si è così espresso a Mediaset sulla gestione del Milan da parte di RedBird: "Una parola per commentare il momento del Milan? Follia. In questo momento è tutto talmente nebuloso, poco chiaro e rallentato che possiamo definire il momento del Milan solo folle. L'allontamanento di Furlani, Moncada, Tare e Allegri è avvenuto due settimane fa e non c'è chiarezza. La proprietà americana non capisce i tempi del calcio italiano e questo è un discorso che vale anche per la Roma che non riesce a definire il direttore sportivo. Non hanno capito che il calcio non è l'NBA o NHL, ma il calcio ha delle tempistiche che vanno rispettate e questa cosa agli americani direi che non risulta chiara".