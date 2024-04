Montefusco a sorpresa: "Conte? Con lui Kvaratskhelia non giocherebbe"

Vincenzo Montefusco, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal

Vincenzo Montefusco, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal: “Se viene Conte e fa tutto lui, ci sono calciatori importantissimi in rosa che non serviranno a nulla. Vedi Kvaratskhelia, con il modulo di Conte non gioca, mancano determinati giocatori adatti al suo modo di giocare. Poi però credo che un allenatore come lui abbia l’intelligenza di giocare anche in altro modo.

Monza? Qualcuno ha alzato la voce tra il primo e il secondo tempo. Calzona lo vedo ancora un po’ remissivo sotto l’aspetto caratteriale ma sta migliorando molto: in questo momento devi creare qualcosa per smuovere l’ambiente, per dare una svolta importante”.