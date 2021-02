Montefusco: "Il Napoli ha un solo difetto. Ora lo vedo meglio della Juve"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Vincenzo Montefusco, ex allenatore del Napoli: "Per la squadra che dobbiamo incontrare bastano i 13 che si sono, il Napoli può fare un risultato importante. Gattuso nella sua mentalità vuole che la squadra giochi sempre alta, l’unica difficoltà è che in questo modo comprimi Osimhen e non sfrutti la sua qualità di giocare negli spazi. Invece aspettando gli avversari e ripartendo con Osimhen che parte dai 40 metri il Napoli ha pochi avversari che possono bloccarlo.

Pregi e difetti del Napoli? L’unico difetto è che non gioca sempre col 4-3-3, sistema che è nelle corde di questi giocatori, poi è chiaro durante la partita si può inserire un attaccante in più. Anche stasera sembra che il Napoli gioca col 4-2-3-1, dipende però dalla sotto punta, se sono a farla Zielinski, Elmas o Fabian allora alla fine diventano sempre tre in mezzo al campo. Questo ti dà la possibilità di governare un po’ più il gioco perché i due centrali fanno un po’ di fatica e commettono molti errori nei passaggi.

Giudizio su Gattuso? E’ stato bravissimo finora, l’unica cosa dove ha sbagliato è stata quella di controbattere la società, avrebbe fatto meglio a stare zitto e andare avanti. Ho sempre sperato che il Napoli quest’anno avesse fatto molto di più, l’avevo reputato sullo stesso livello di Juve e Inter, in questo momento lo vedo meglio dei bianconeri".