Montefusco: "Mertens è il Maradona del Napoli attuale! Callejon? Ne faranno a meno"

Vincenzo Montefusco, ex calciatore e allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva: "Dopo i disastri iniziali, tra Ancelotti e l'ammutinamento, Gattuso ha preso in mano la situazione e ha rivitalizzato ambiente e calciatori. È arrivato preceduto dal suo carattere duro, ma sta dimostrando di essere molto bravo sotto l'aspetto tecnico-tattico. Quando ha giocato sulla difensiva era per sfruttare il momento e soprattutto il contropiede. Ora i giocatori vanno in campo e sanno cosa devono fare, prima c'era grande confusione. Gattuso ha allenato i giocatori e li sta schierando nei ruoli giusti. Mi piace molto perché è chiaro e diretto, si prende le proprie responsabilità e non è aziendalista.

Mertens? È il Maradona del Napoli attuale, per quello che ha fatto e che sta facendo è un giocatore da riconfermare, non si può lasciar andare via a parametro zero uno come lui. Callejon? La società dovrà valutare bene cosa fare a livello tattico, alla fine sono convinto che ne faranno a meno per puntare forte su Politano".