Montefusco: "Non sono tifoso di Lozano, ma contro il Milan lo metto per un motivo"

"Ma la chiave secondo me sta in Brahim Diaz che ha giocato un po’ da mezzala e un po’ da esterno”.

L’ex allenatore del Napoli Vincenzo Montefusco è intervenuto ai microfoni di Tele A, durante la trasmissione di 'Fuorigioco': “Io non sono tifoso di Lozano ma se gioco contro il Milan metto Lozano perché è l’unico che poteva un po’ impensierire Theo. Ma la chiave secondo me sta in Brahim Diaz che ha giocato un po’ da mezzala e un po’ da esterno”.