Montervino a sorpresa: "Napoli top, ma deve entrare più nel cuore. Non c'è un idolo..."

vedi letture

Francesco Montervino, ex capitano del Napoli e dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso di 'Forza Napoli Sempre' parlando della forza di questo Napoli: "Per completezza questo Napoli potrebbe essere il migliore dell’era De Laurentiis, anche se se la gioca con quello di Spalletti. Io però vorrei che entrasse di più nel cuore dei napoletani, come è successo anche a qualche Napoli che non ha vinto. L’attuale Napoli ha una struttura eccellente nell’organico ma servirebbe il beniamino dei tifosi, l’idolo delle folle come erano Lavezzi, Cavani o Mertens. Mc Tominay si sta dimostrando un serio candidato ma non è ancora ai livelli di quelli citati.

Oggi il trasporto verso il Napoli ce l’hanno verso De Laurentiis e verso Conte, leader assoluto per carità, ma in campo ci vanno i calciatori. Hojlund ha le qualità per diventarlo, ha ferocia e doti tecniche. Però deve farlo in fretta, come è accaduto ai calciatori che hanno subito lasciato il segno a Napoli, come capitò, alla seconda giornata appena, con Lavezzi nella gara contro l’Udinese. Mi auguro e mi aspetto che lui possa fare la differenza in Italia, anche perché viene dalla Premier”.