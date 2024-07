Montervino: "Con Conte Natan potrebbe essere una bella sorpresa"

Francesco Montervino, ex azzurro, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte

Francesco Montervino, ex azzurro, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: “Anguissa, Lobotka, Folorunsho, Gaetano e Cajuste, che centrocampo sarebbe? Sarebbe un'ottima base, si può forse migliorare - ha detto l'ex capitano del Napoli e direttore sportivo della Virtus Francavilla - con un altro calciatore al posto di Cajuste, ma gli altri 3, ed anche Gaetano, sono tanta roba...

Il Napoli penso sia costretto a giocare con il 3-4-3 perchè ha tanti esterni d'attacco e Conte ama giocare con la difesa a tre. Natan per me potrebbe essere una bella sorpresa con Conte, magari come braccetto sinistro potrebbe mostrare le sue qualità nella difesa a tre. Ngonge ha fatto un ottimo finale di campionato e penso che possa fare bene anche con Conte. Lindstrom invece per me con Conte può essere solo utilizzato nella parte offensiva, al limite come esterno offensivo nella linea a cinque.