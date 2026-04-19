Calamai: "ADL ha il pallino Italiano. Kean? Il Napoli può farci un pensierino"

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"Italiano non ha brillato in questa stagione con il suo Bologna. La disfatta in Europa League contro l’Aston Villa è stata uno schiaffo doloroso".

Il giornalista Luca Calamai, nel suo editoriale per TuttoMercatoWeb ha parlato del futuro del Napoli: "Il Napoli sconfitto al Maradona dalla Lazio resta un mondo elettrico. Il passaggio chiave sarà il confronto tra il presidente De Laurentiis e Conte. Tra i due c’è sicuramente stima ma non è chiaro fino a che punto abbiano il desiderio di andare avanti insieme. De Laurentiis ha un pallino in testa, Vincenzo Italiano. Lo corteggia da anni. Anche prima che arrivasse alla Fiorentina. Italiano non ha brillato in questa stagione con il suo Bologna. La disfatta in Europa League contro l’Aston Villa è stata uno schiaffo doloroso. Ma Italiano piace. Piace il suo calcio tutto aggressività. Tra l’altro oltre al Napoli ci potrebbe essere anche l’interessamento del Milan se Allegri decidesse di entrare in corsa per il ruolo di nuovo commissario tecnico azzurro.

Kean non ci sarà neppure a Lecce. Suo fratello ha dichiarato che l’infiammazione alla tibia che tormenta da tempo il centravanti viola è un fastidio serio. Ci vorrebbero due-tre mesi di riposo per guarire in maniera definitiva. Con la salvezza in pugno Paratici sta pensando a una Fiorentina senza Kean. Esiste una clausola rescissoria da 62 milioni ma difficilmente arriverà un’offerta a questi numeri. Paratici è pronto ad accontentarsi di 40-45 milioni? Il Napoli potrebbe farci un pensierino".