Montervino: "Mai visto De Bruyne così in forma, neppure a inizio anno"

Francesco Montervino, ex capitano del Napoli, è intervenuto a Canale 8 commentando la gara del Napoli contro il Torino con il rientro di KDB: "Devo essere onesto, sono rimasto completamente colpito dallo stato fisico di De Bruyne. Quest'anno non l'abbiamo mai visto così, neanche all'inizio dell'anno. Questo ti fa capire la professionalità del ragazzo.

L'esperienza è utile per alcuni giocatori anche solo per la loro presenza, ma non dimentichiamoci di chi c'è stato durante l'emergenza e che ha permesso al Napoli di vincere la Supercoppa e il terzo posto. Non vorrei venissero ora messe in discussione le prestazioni di Alisson e Vergara o Elmas che devono restare centrali nel progetto".