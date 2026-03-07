Alisson show, Del Genio: "Non mi aspettavo questa continuità anche dall'inizio"

In diretta su Canale 8 subito dopo Napoli-Torino, il giornalista Paolo Del Genio nelle sue consuete pagelle ha commentato così le prove di alcuni singoli.

Voto 6,5 per Gilmour: "Considerando che non giocava da molto tempo, ha mosso il pallone con buona velocità e si è fatto trovare sempre dai compagni grazie alla sua qualità. Gli è mancata un po’ di precisione in qualche verticalizzazione, ma il sei e mezzo lo merita perché ha giocato tutta la gara".

Voto 7,5 per Alisson: "Sfiora più volte il secondo gol, segna il primo, dà assist, dribbla spesso l’avversario diretto e aiuta anche nella fase difensiva. Devo dire la verità: sapevo che questo ragazzo aveva grandi qualità, ma siamo tutti, io compreso, sorpresi dalla continuità che sta mostrando durante le partite. Era arrivato con l’etichetta di giocatore da sprazzi, uno da ultimi minuti, invece sta partendo titolare e sta facendo grandi partite. Questo è il suo secondo gol, dopo quello contro la Roma, e anche quando è partito titolare a Bergamo aveva fatto una buonissima partita. Sette e mezzo".