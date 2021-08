Montervino: "Nell'amichevole di ieri ho notato una cosa su Osimhen"

Francesco Montervino, ex capitano del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Osimhen fa il centravanti ed è il terminale offensivo del Napoli, qualsiasi sia il ruolo. Gli si chiede di far gol, di attaccare la profondità, dare la profondità e stare in area. Sicuramente la mezzala in più può cambiare qualcosa, ma io ho visto un Osimhen che vuole fare gol, appena vede lo specchio calcia verso la porta. Va cercato di più in verticale".