Montervino: "Per la panchina dico Conte, ma mi incuriosirebbe un altro nome"

L'ex capitano del Napoli Francesco Montervino è intervenuto a Radio Marte

“Quale allenatore porterei a Napoli? A me piacerebbe vedere un allenatore imponente, che possa assicurare un risultato, che non vuol dire vincere il campionato ma dare un’identità alla squadra. Il nome che mi piacerebbe in tal senso è Antonio Conte. In alternativa, sarebbe interessante capire come andrebbe con Gasperini, sarebbe un’esperienza che mi piacerebbe il Napoli facesse. L’Atalanta ha battuto il Liverpool, Gasperini non vuole distrarsi ma sono certo che essere accostati al Napoli fa piacere a chiunque".