Montervino: "Reazione Osimhen esagerata, si ricordi che è del Napoli almeno fino a gennaio"

Francesco Montervino, ds del Casarano ed ex capitano del Napoli, intervenuto in “Forza Napoli Sempre” su Radio Marte

TuttoNapoli.net

Francesco Montervino, ds del Casarano ed ex capitano del Napoli, intervenuto in “Forza Napoli Sempre” su Radio Marte: “La reazione di Calenda e di Osimhen al video su Tik Tok è esagerata. La rimozione delle foto col Napoli da parte di Victor? In effetti è esagerata. Per quanto il procuratore possa poi fare ciò che più ritiene opportuno negli interessi o per il futuro del calciatore, Victor non deve lasciarsi andare a certe reazioni, innanzitutto perché almeno sino a gennaio è ancora un calciatore del Napoli.

Inoltre non avrebbe dovuto farlo per rispetto dei compagni e dei tifosi, nei confronti di una città che ti ha portato in cielo. Poi probabilmente si tratta di una provocazione per un rinnovo che ancora non è arrivato”.