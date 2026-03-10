Orlando: "Stagioni così possono capitare, contesto al Napoli solo una cosa"

L'ex calciatore Massimo Orlando è intervenuto a Tmw Radio, durante 'Maracanà'.:

Malen, Nico Paz e Yildiz: chi può essere decisivo per la lotta all'ultimo posto Champions?

"Punto su Yildiz, perché si è preso la Juve in mano. perché è un talento puro poi. I numeri sono importanti tra assist e gol. Nico Paz sono due mesi che è sottotono, Malen è molto forte, ma la sensazione è che la Juve sia la favorita e vedo Yildiz in crescita".

E tra gli allenatori?

"Spalletti e Gasperini sono favolosi, Gasperini soprattutto. Come si fa a criticare la Roma? Ok poteva fare qualcosa di più, ma occhio ai giocatori, puoi essere il tecnico più forte del mondo ma se non hai i giocatori non vinci le partite. Il vero fenomeno è Fabregas però, che ti tira fuori un gioco fantastico, ti rende appetibili tanti sconosciuti. E poi c'è grande serenità nell'ambiente. Battesse la Roma, il Como sarebbe la favorita per la zona Champions".

Come vede l'Atalanta contro il Bayern Monaco?

"L'Atalanta col Dortmund era molto alta, a recuperare palla, ma lì doveva recuperare il risultato. Col Bayern devi difenderti più basso, o rischi. Il Bayern è nettamente più forte, ma ha un problema in difesa. Ha una difesa ballerina e l'Atalanta dovrà sfruttare le sue occasioni".

Inter, si recrimina ancora per il mani di Ricci...

"Per me quelli non sono mai rigori".

Napoli che recupera i big: può fare filotto da qui alla fine?

"Sì. Il Napoli ha sofferto una stagione che possono capitare. Gli contesto solo di essere uscita subito dalla Champions, lì aveva ancora la grande possibilità di qualificarsi. Sarebbe uscita più avanti, ma meritava. Comunque dopo l'Inter c'è il Napoli".