Perché tanti infortuni? Gifuni: "Un mese di ritiro non si sposa con i metodi di Conte”

Il giornalista Gianluca Gifuni è intervenuto ai microfoni de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero: “Il ciclo del Napoli da quando la Champions è terminata è il miglior ciclo con le ultime sei delle ultime sei. Un’indicazione che spiega la stagione del Napoli viene dall’Inter che ieri si è lamentata per gli infortuni per le assenze di Dumfries, Calhanoglu, Lautaro e Thuram ma era per una gara, al Napoli capita cosi ormai da mesi”.

Infortuni? “Al posto della sfortuna che fa parte della vita di tutti ma per me una cosa che riguarda gli infortuni è che un mese di ritiro non si sposa con i metodi di Conte”.

Rimpianti: “Il Napoli tra infortuni e il fatto di non gestire ogni 3 giorni ha perso punti decisivi in chiave scudetto. La genesi è, 10 giorni prima di Lazio-Napoli il club ha giocato le sue migliori partite tra campionato e supercoppa. Il Napoli aveva trovato in Neres che insieme ad Hojlund riusciva ad essere efficace, l’infortunio di Neres contro la Lazio ha fatto perdere certezze e non riesce a sostenere cosi 4 gare in dieci giorni e perde ogni certezza”.

Su Conte: “Per me il ciclo può finire ma sarei contento della sua permanenza e magari ci sarà un nuovo ciclo di Conte. Conte ha sempre fatto male in Champions League ed i dati ci dicono che Conte ha un mal di Champions. Quest’anno è condizionato dagli infortuni ma la verità è che la media di Conte negli ultimi 15 anni è molto bassa e quindi per me anche De Laurentiis si pone questa domanda per cercare di rimediare questa cosa”.

Sul campionato: “Per me il Napoli finirà almeno terzo sicuramente, il secondo posto non mi entusiasma se non per la supercoppa che con il nuovo regolamento potrebbe vedere il secondo posto come importante”.