Montervino: "Via Lindstrom? Mi auguro di no, farei lo scambio Chiesa-Raspadori"

"Stipendio di Chiesa troppo alto? Ancora si pensa che non si possono pagare questi stipendi?".

Nel corso di 'Ne Parliamo da Dimaro su Canale 8, l'ex capitano del Napoli Francesco Montervino ha parlato di un possibile scambio di mercato: "Farei lo scambio Chiesa-Raspadori. Stipendio di Chiesa troppo alto? Ancora si pensa che non si possono pagare questi stipendi?

Uscirà Lindstrom e non Raspadori? Mi auguro di no. Se sono Raspadori e vedo entrare Lukaku, penso: 'Già Conte ha detto che mi vede sottopunta, a me piace giocare da prima punta e arriva una preseza ingombrante...' . Per questo penso che potrebbero esserci problemi di gestione. Raspadori è un ragazo a modo, non ha mai avuto nulla da ridire, ma fossi nei suoi panni sarei un poco in difficoltà".