Monza, Palladino: "Kvara? Pochi come lui negli ultimi 10 anni dopo Totti e Del Piero"

Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ieri ko col Bologna in casa, è calcisticamente innamorato di Kvaratskhelia. L'ex giocatore di Juve e Livorno ha parlato del georgiano a Dazn e ha detto di lui: "Dopo Totti e Del Piero, negli ultimi dieci anni, ho visto pochi giocatori come Kvaratskhelia". Parole di stima e d'elogio per il 77 azzurro che è una delle rivelazioni di questo campionato e di questa stagione con 8 gol, 8 assist e 2 rigori procurati.